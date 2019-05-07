اغتيال قيادي جنوبي مناهض للإحتلال الإماراتي في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن اغتال مسلحون مجهولون في وقت متأخر من مساء الاثنين أحد قيادات الحراك الجنوبي المناهض للإحتلال الاماراتي في شارع التسعين بمدينة عدن جنوبي اليمن. وأفادت مصادر محلية أن عناصر مسلحة تابعة للإحتلال الإماراتي داهمت منزل القيادي في الحراك الجنوبي عبدالله حسين الناخبي الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة وأطلقوا النيران عليه أمام أفراد أسرته, وأردوه قتيلا في الحال, فيما لاذ الجناة بالفرار. ويعد الناخبي أحد قيادات المجلس الأعلى للحراك الثوري وهو أحد كيانات الحراك الجنوبي الذي انطلق في العام 2007.

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