عمليات هجومية على مواقع العدو ومرتزقته في عدة جبهات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية على مواقع العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات، وتم استهداف تجمعاتهم بقصف مدفعي ما اسفر عن تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع المرتزقة في تبة القمامة والكرس بقطاع جيزان وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

واستهدفت عملية إغارة مواقع للمرتزقة شرق الخوبه استمرت لساعات، وتم تدمير آلية بصاروخ موجه واغتنام اسلحة متنوعة خلال العملية التي نتج عنها مقتل وجرح عدد المرتزقة رغم محاولة طيران العدوان إعاقة تقدم الجيش واللجان الشعبية.

وفي القطاع ذاته تم تدمير جرافة سعودية بتفجير قبالة جبل قيس، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في موقع المشرق محققاً إصابات مباشرة.

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وأشار المصدر إلى تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بتفجير قبالة منفذ علب بعسير ومصرع من كانوا على متنها، وتم إعطاب آلية عسكرية لهم بسلاح مناسب بالمنطقة ذاتها، وتدمير آلية عسكرية بتفجير في مجازة.

وذكر المصر أن ثلاثة مرتزقة لقوا مصرعهم بكمين مكحم لوحدة الهندسة في البقع قبالة نجران.

وأكد المصدر مصرع وإصابة 20 مرتزقاً وإعطاب آلية خلال عملية اغارة على مواقعهم في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف، لافتاً الى أنه تم استهداف تعزيزاتهم خلال العملية ما أدى الى مضاعفة قتلاهم. وفي الجوف كذلك تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في المهاشمة بخب والشعف.

وحسب المصدر تمكن الجيش واللجان الشعبية من تأمين عدد من التباب خلال عملية هجومية على مواقع المرتزقة شرق جبل النار بمحافظة حجة، فيما قتل و جرح عدد من المرتزقة بقصف مدفعي على تجمعاتهم في جبهة كرش بمحافظة لحج.

وأفاد المصدر أن عملية أغارة استهدفت مواقع المرتزقة في القتب والسفينة بجبهة نهم و أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم إعطاب آلية تابعة لهم تحمل رشاش عيار 23 بقصف مدفعي في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع.