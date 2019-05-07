شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من توكل كرمان على مهاجمة MBC لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقت الحائزة على جائزة نوبل للسلام الناشطة اليمنية توكل كرمان على مهاجمة قناة MBC لها في برنامج كوميدي .

وقالت كرمان في صفحتها على فيسبوك " خصصت ام بي سي علي حلقة كوميدية اليوم ، أعود فأقول لها اذا نبحت الكلاب عليك فأعلم أنك أوجعتها ..".

وعرضت القناة السعودية حلقة ضمن برنامج ساخر فيما يبدو واظهرت (كرمان) وهي تطالب بزيادة مخصصاتها لمهاجمة السعودية .



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