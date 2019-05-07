شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي يقول إن الآلاف من حزب الإصلاح قتلوا دفاعا عن الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي سمير النمري إن الآلاف من حزب الإصلاح قتلوا دفاعا عن الشرعية. النمري وعلى صفحته بالفيس بوك اضاف قائلا: أنا حزين على الاف الشباب من حزب الاصلاح الذين قتلوا دفاعا عن الشرعية في اليمن منذ بدء الحرب. وتابع: تنكر لهم حزبهم ودولتهم وشرعيتهم ورئيسهم، لا أعتقد أن هناك أحد منهم يريد المخاطرة بحياته ممن تبقى منهم، الوطن الحقيقي الذي يجب أن تدافعوا عنه هو حياتكم وعائلاتكم ومستقبلكم وأطفالكم، لا يخدعوكم بالأوهام والكلام المنمق والعاطفي.

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