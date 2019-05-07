شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة حقيقية للحوثيين في الضالع .. والجيش يرسم في الأثناء نهاية مروعة للمليشيات ‘‘آخر ما حدث’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الجيش اليمني ان اكثر من 100 عنصرا حوثيا لقوا مصرعهم بينهم قيادات ميدانية بارزة واصيب العشرات اليوم الاثنين بنيران قوات الجيش الوطني خلال المعارك التي شهدتها الجبهات الشمالية لمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).

واكد القائد في اللواء 83 مدفعية المقدم عبده علي القاضي لموقع الجيش ان ما يقارب من 110 من عناصر المليشيا الحوثية بينهم القيادي البارز سلطان هادي محفوظ داوود من منطقة ارحب صنعاء والعميد منير علي احمد ناجي القحوم من محافظة عمران لقوا مصرعهم فيما اصيب 60 آخرين وتدمير ثلاثة اطقم قتالية تابعة للمليشيا.

واوضح القاضي ان قتلى وجرحى المليشيا سقطوا اليوم خلال عمليات تصدي لعدة هجمات كانت المليشيا الانقلابية تحاول تنفيذها في عدة قطاعات شمالي مديرية قعطبة.

واضاف ان قوات الجيش الوطني وما تساندها من مقاومة شعبية اجبرت العناصر الانقلابية المهاجمة على الفرار تحت وابل من نيران اسلحتها المتوسطة والثقيلة، وكبداها خسائر فادحة في العتاد والارواح.

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وتركز هجوم المليشيا الحوثية المدعومة من ايران على مناطق، حمران السادة والقاز، وقردح، وتبة السنترال، وريشان، والمبياض، والسبتا، والمنتزه غربي نقيل الشيم بمريس وشمالي مديرية قعطبة.

ودكت مدفعية الجيش الوطني في مريس تعزيزات للمليشيا الحوثية ودمرت ثلاثة اطقم ومدرعة بي تي ار، في قريتي حمر السادة والقفلة ومقتل من كانوا على متنها اثناء قدومهم الى قرية قردح شمالي مديرية قعطبة.

ووسط ما تتكبده المليشيا الحوثية من خسائر في صفوف عناصرها تواصل الدفع وتحشيد مقاتليها الى جبهات الضالع معظمهم من الاطفال.