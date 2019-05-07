شكرا لقرائتكم خبر عن لغم حوثي يتسبب بمجزرة في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر طبية في محافظة تعز اليوم الاثنين 6 مايو 2019 م إن لغم حوثي قتل وأصاب 5 مدنيين. وأفادت المصادر بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار لغم في موقع المضابي بمنطقة العشمله التابعة لمديرية مقبنة غربي تعز. وأكدت المصادر أن عمر توفيق نصر عبدالقادر، وعبدالمجيد عبدالله العوكري، قتلوا فيما أصيب، عبده سعيد مهيوب وسائق السيارة علي عبدالعليم محمد، وسامي عبدالوهاب الصغير.

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