عاجل : مع دخول شهر رمضان ...هذا مافعلة شاب سعودي بفتاة بمكة المكرمة وهز مشاعر كل المسلمين ...والشرطة السعودية تستنفر للقبض عليه "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - تمكنت شركة الكعكية بمنطقة مكة المكرمة من الإطاحة بمواطن هتك عرض فتاه بعدما أوهمها بإيصالها بمركبته إلى منزلها . وتفصيلاً فقد عرض الشاب على الفتاة المخدوعة توصيلها بعد انتهاء عملها في احد المولات ليلاً ، وبينما اخبرته بمكان المنزل قاد السيارة إلى منطقة معزولة واعتدى على الفتاه تحت تهديد السلاح بالمقعد الخلفي . وقامت الضحية بإبلاغ الجهات الأمنية التي رصدت المجرم بالبحث والتحري عن مواصفات المركبة ، وتعرفت الفتاه عليه في طابور العرض ، وثبت ان له جريمة اغتصاب سالفة .

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