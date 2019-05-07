شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد وصول قوات ضخمة من الوية الحماية الرئاسية هذا مايحدث الان في الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، اليوم الثلاثاء، بآخر مستجدات الأوضاع في جبهات المحافظة. وبحسب مصادر خاصة لمراسل "اليمن العربي"، فإنه" ‏لليوم الثاني على التوالي استمر تدفق قوات الحمايه الرئاسية اللواء الثاني دعم وإسناد واللواء الثالث مشاة ووصولها الى جبهات الضالع". Advertisements وذلك للمساهمة في دحرالمليشيا الإيرانية. ميدانياًاحتدام المعارك في حمر وسقوط عشرات القتلى للمليشيا،بالإضافة إلى خسائر في العتاد حتى الآن تم إحراق خمسة أطقم وعربة بي إم بي خلال يوم واحد من المواجهات. وتقول المعلومات فإن "سير المعارك لصالح القوات الحكومية من حيث التقدم على الارض".

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