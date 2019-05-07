شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة مباشرة ...لأول مرة البركاني يقوم بزيارة ل"السيد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - للمرة الأولى منذ وصولها إلى العاصمة الأردنية عمان،ومنذ أنقلاب مليشيا الحوثي قبل أكثر من أربع سنوات، قام رئيس مجلس النواب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ، الشيخ سلطان سعيد البركاني، بزيارة فائقة السيد الأمين العام المساعد للموتمر الشعبي العام التي تتلقى العلاج حاليا في إحدى المستشفيات الأردنية للإطمئنان على صحتها.

وخلال الزيارة هنا البركاني ، السيد، بحلول شهر رمضان المبارك، ونقل لها تحيات فخامة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، عبد ربه منصور هادي هادي، ونائبه الفريق علي محسن وكافة اعضاء مجلس النواب والقيادات المؤتمرية في الخارج، وأمنياتهم لها بالشفاء العاجل وموفور الصحة والسلام لتعود لممارسة نشاطها ومواقفها الوطنيه المتميزة.

Advertisements

هذا وقد عبرت الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، عن شكرها وتقديرها وامتنانها لرئيس مجلس النواب على زيارته لها والإطمئنان على صحتها، كما عبرت عن شكرها لكل من تابع حالتها الصحية.

وكان رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني قد وصل ظهر اليوم الى العاصمة الأردنية عمّان.