شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شجار بالأيدي بين مقيمين يمنيين باحد الأسواق بالسعودية في نهار رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مشهد أثار استياء المواطنين، شهد سوق العزامة بالطريق الدولي ببيش-صبيا مضاربة واشتباك بالأيدي لعمالة قالت مصادر إعلامية سعودية انهم يمنيين يعملون بالسوق. ووثق فيديو لحظة وقوع الشجار بين العمالة بالسوق في مشهد مؤسف؛ فتبادل العمالة اللكمات في أول يوم رمضان. Advertisements وحاول عدد من العمال فض الاشتباك، ونجحوا في منع استمرار المضاربة وإبعادهم؟ ولم يتبين سبب الخلاف، إلا أن الفيديو أثار استياء العديد؛ نظرًا لوقوعه في نهار رمضان.

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