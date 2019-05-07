شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال معركة ساخنة داخل حزب الاصلاح والسبب الرئيس هادي (تفاصيل) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اثار ردود افعال واسعة برنامج عاكس خط بعد نقد الرئيس هادي وتقاعسه بين الناشطين في حزب الاصلاح فبين من رحب ووصف الحلقة بالخطوة القوية والشجاعة

علق الناشط محمد الحاوري

نقد هادي والسخريه منه يخدم ( أيران )اثنان الحوثي والانفصالي

هدفنا الكبير استعادة الدوله من براثن المليشيا

وتحت راية وشرعية الرئيس هادي ..

فلذلك ادعوا المبدع الرائع محمد الربع لقرش الحوثي

واذا شفنا ان الرئيس هادي يهادن الحوثي فاسأشارك بتقليد شخصيته وننتقده بطيبة نفس

لكن مادام هو رأس حربة الشرعيه ومشروعه استعادة الدوله فلنشد من أزره ونتعاون جميعا لهزيمة الانقلاب ..و توحيد صفنا الجمهوري ولم الشمل كما قال فنان الشعب الاضرعي هذا هو مسار الاحرار. ..