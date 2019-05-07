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شاهد اول صورة لقائد حملة القوات التابعة للإمارات الى سقطرى

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عدن - ياسمين التهامي - نشر ناشطون من محافظة أرخبيل سقطرى اول صورة ل مندوب الإمارات الى سقطرى تابعها يدعى خلفان مبارك المزروعي ، وهو صانع ومدبر كل الفتن والمشاكل في سقطرى  ولا اضنه إلا ديل من ديول ايران وستذكرون..


وقال الناشط عبدالله بدأهن في منشور على حائطه بالفيسبوك   ندعو السلطات الأمنية في سقطرى للقبض على هذا الشخص وتسليمه لقيادة التحالف ليكشف من ورائه.

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