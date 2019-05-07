شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول صورة لقائد حملة القوات التابعة للإمارات الى سقطرى والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشر ناشطون من محافظة أرخبيل سقطرى اول صورة ل مندوب الإمارات الى سقطرى تابعها يدعى خلفان مبارك المزروعي ، وهو صانع ومدبر كل الفتن والمشاكل في سقطرى ولا اضنه إلا ديل من ديول ايران وستذكرون..
وقال الناشط عبدالله بدأهن في منشور على حائطه بالفيسبوك ندعو السلطات الأمنية في سقطرى للقبض على هذا الشخص وتسليمه لقيادة التحالف ليكشف من ورائه.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد اول صورة لقائد حملة القوات التابعة للإمارات الى سقطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.