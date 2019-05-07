هذه هي أول صورة: ل مندوب الإمارات الى سقطرى... ينشرها "الخليج 365"..وأبناء سقطرى يطالبون بالقبض عليه

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عدن - ياسمين التهامي - نشر ناشطون من محافظة أرخبيل سقطرى اول صورة ل مندوب الإمارات الى سقطرى تابعها محرر هناعدن يدعى خلفان مبارك المزروعي ، وهو صانع ومدبر كل الفتن والمشاكل في سقطرى ولا اضنه إلا ديل من ديول ايران وستذكرون..

وقال الناشط عبدالله بدأهن في منشور على حائطه بالفيسبوك رصده محرر هناعدن ندعو السلطات الأمنية في سقطرى للقبض على هذا الشخص وتسليمه لقيادة التحالف ليكشف من ورائه.

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