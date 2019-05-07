شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات الملك سلمان وولي عهده... قرار سعودي مفاجئ بشأن "الأشقاء القطريين" - تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحبت المملكة العربية السعودية بالمواطنين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة هذا العام.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قالت وزارة الحج والعمرة إن الخدمات والتسهيلات كافة التي توفرها المملكة لضيوف الرحمن تأتي بتوجيهات ومتابعة من الملك سلمان بن عبد العزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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وأوضحت الوزارة عن تخصيص مسار إلكتروني خاص بالمعتمرين القطريين، على أن يكون وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

كما رحبت الوزارة — في بيان صحفي اليوم — بالمقيمين في قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة، بعد تسجيل بياناتهم في بوابة "مقام" المخصصة لهم، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع الإلكتروني.

وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.