شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تتخذ اول قرار ضد الاعلامي محمد الربع بعد انتقاده الرئيس هادي ...وبهذه الطريقة رد الربع ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اثارت حلقة محمد الربع ضجة واسعة واتخذت دائرة التوجيه المعنوي قرار بفصله من التوجيه المعنوي

نص ماكتب محمد الربع

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قالوا صدرت لهم توجيهات بتوقفي من دائرة التوجيه المعنوي وإحالتي للتحقيق

وانا اقول لهم إن احلتموني للتحقيق فقد قرر غيركم من قبل إحالتي للدار الاخرة وتصفيتي من الوجود لأنتقاد سيدهم.

هل تعتقدون أني عندما ابدأ تسجيل اي حلقة لا أعرف ردة الفعل لها وما الذي سيلحقني من هجوم وشتائم وتشهير وقد أتعرض للضرر بعدها..

أنا اعرف جيدا أنني اعيش في مجتمع يرى في التطبيل وطنيه والنقد خيانه وجريمة.

أعرف أن من يمتدحك اليوم قد يشتمك ويتهمك غداً أن لم تظل تجامله على طول الخط.

وأعرف أن الناس تريد سماع ماتحبه لا مايجب أن تعرفه.

عموما أنا مستعد للامتثال للتحقيق فأنا بالاخير مواطن بسيط لا أمتلك غير صوتي ولست كـ هاني بن بريك مثلا لدي مليشيات وسلاح اتمرد وارفض أو مثل الحوثي .

ومستعد لأي تحقيق أو حتى محاكمة.. على الاقل أوجد لكم أنجاز .. بما انكم لم تقوموا بمحاكمه القتله والمجرمين والانقلابيين والفاسدين يكون على الاقل استطعتم محاكمة مقدم برنامج وقته 20 دقيقة.

وبالنسبه لقولهم اني أتبع دائرة التوجيه المعنوي فهي صفه فخرية أكثر منها رسمية اضافني بكشوفاتهم أحد الزملاء أيام كنت بمأرب ولم تعتمد رسمياً ولم امنح رقم عسكري والراتب الشهري الذي قيل انه يصرف رأس كل سنه كنت قد تنازلت به لأحد الاخوه النازحين بمأرب يذهب لإستلامه إن وجد.

ومع ذالك إذا مازال اسمي موجود و شافت دائرة التوجيه أن برامجي تسبب لهم الحرج عند المسوؤلين أو عند التحالف فأانا اعفيهم من بقاء اسمي في كشوفاتهم ويمكنهم شطبه.

وبالنسبة للاخوة الذي عاملين نفسهم زعلانين على الرئيس ولايهمكم افكر اعمل لكم حلقه " خليك بالغربة ياريس" عشان اكسبكم