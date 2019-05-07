هل يتم محاكمة النقيب محمد الربع عسكريا بسبب الرئيس هادي؟!

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عدن - ياسمين التهامي - إنه الإصلاح كالعادة.. يجعل اللامنطقي منطقيا، بل ومثيرا للإعجاب والضحك والتصفيق أيضاً.

كيف يحق لضابط في الجيش أن يخرج في برنامج تلفزيوني لنقد قائده الأعلى؟!.. منذ متى أصبح هذا الابتذال حقا؟!.

نعم نعم.. يستنكرون ما فعل الحوثي بالدولة ومؤسساتها، ولا بأس أن يفعلوا مثله، بكامل البساطة والوقاحة.

محمد الربع مجرد فهلوي ثقيل دم، كيف أصبح خفيف الظل وصاحب شعبية جارفة؟!. نعم نعم.. إنها جماعة الحوثي تمنح كل من ينتقدها أو يسخر منها حضورا جماهيريا وقبولا لدى الناس.



من صفحة الصحفي وضاح الجليل .



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