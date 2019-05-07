شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: المليشيات تباغت قوات العمالقة وتقوم بهذا العمل فجر اليوم...وهذا ماحدث "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدت المقاومة الشعبية وقوات العمالقة خلال الساعات الماضية لزحف حوثي كبير بمديرية الزاهر التابعة لآل حميقان بمحافظة البيضاء وسط اليمن. وقالت مصادر ميدانية، إن مقاومة آل حميقان وقوات العمالقة تصدوا صباح اليوم الثلاثاء لهجوم واسع نفذه الحوثيون على منطقة الحبج والجماجم بمديرية الزاهر آل حميقان. Advertisements ودارت معارك شرسة بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، حيث سقط خلال المواجهات قتلى وجرحى من الحوثيين، في حين سقط 4 من مقاتلي العمالقة والمقاومة. هذا ورد الحوثيون على صمود المقاومة والعمالقة بقصف قرى المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

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