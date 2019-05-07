شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر محلي يكشف عن معلومات جديدة في واقعة مقتل قيادي في الحراك برصاص مسلحين بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر محلي بحي بير فضل بمديرية المنصورة عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل قيادي في الحراك الجنوبي برصاص مسلحين مجهولين. وبحسب المصدر فقد داهم مسلحون مجهولون منزل عبدالله حسين الناخبي واطلقوا النار عليه واردوه قتيلا في الحال. والناخبي عضو في قيادة المجلس الثوري للحراك الجنوبي الذي يقوده فؤاد راشد . والناخبي هو ثاني قيادي في الحراك الجنوبي يتعرض للإغتيال خلال اسبوع واحد.

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