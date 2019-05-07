شكرا لقرائتكم خبر عن إهانة كبيرة وغيرمسبوقة للرئيس هادي من ضابط كبير في الجيش على شاشة الفضائيات ...شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انه الإصلاح كالعادة.. يجعل اللامنطقي منطقيا، بل ومثيرا للإعجاب والضحك والتصفيق أيضاً.

كيف يحق لضابط في الجيش أن يخرج في برنامج تلفزيوني لنقد قائده الأعلى؟!.. منذ متى أصبح هذا الابتذال حقا؟!.

نعم نعم.. يستنكرون ما فعل الحوثي بالدولة ومؤسساتها، ولا بأس أن يفعلوا مثله، بكامل البساطة والوقاحة.

محمد الربع مجرد فهلوي ثقيل دم، كيف أصبح خفيف الظل وصاحب شعبية جارفة؟!. نعم نعم.. إنها جماعة الحوثي تمنح كل من ينتقدها أو يسخر منها حضورا جماهيريا وقبولا لدى الناس.



من صفحة الصحفي وضاح الجليل .

والمثير للسخرية ان الصحفي جميل الصامت وصف علي محسن الاحمر بالجنرال العجوز فتم جرجرته الى المحاكم واصدار التهم عليه بانه اهان الشرعية