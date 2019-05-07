عاجل : الإمارات تتحدى الشرعية وتبدا بالسيطرة عسكريا على جزيرة سقطرى "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - بعد مضي ثلاثة أشهر منذ مغادرتهم جزر سقطرى للإلتحاق بدفعة الحزام الأمني الذي دعى له المجلس الإنتقالي الجنوبي في عدن بالتنسيق مع قيادة إنتقالي سقطرى لتأسيس قوة "الحزام الأمني السقطري" في الأرخبيل ، وصلت قوة الحزام الأمني إلى ميناء حولاف سقطرى الذي يقع في البوابة الشرقية للعاصمة حديبوه بعد مغادرتهم من مديرية قشن (المهره) على متن سفينة نقل حينما قدموا من عدن بعد تلقيهم التدريب كقوة تابعة للحزام الأمني.

ويسبق هذا الوصل وصول اللواء "سالم السقطري" عضو قيادي في المجلس الإنتقالي يوم الأربعاء الماضي وكان في إستقباله جمعاً غفير من مناصري الإنتقالي..

الجدير بالذكر أنه قبل أيام من تخرج دفعة الحزام الأمني السقطري في عدن تناولت معظم المواقع الإخبارية الدولية والمحلية رفضاً قاطعاً من محافظ سقطرى حول إنشاء ما بات يعرف بالحزام الأمني في جزر سقطرى كونه بؤرة صراع أينما حلّ ، هذا على حد تعبير محافظ سقطرى (محروس).