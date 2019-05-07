شكرا لقرائتكم خبر عن هذه هي الجوازات التي يُسمح لحامليها بدخول الاراضي السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مدير عام ميناء الوديعة البري مطلق مبارك الصيعري ان ادارة المنفذ تلقت قرارت السعودية الجديدة حول عدم اعتماد الجواز اليمني الذي ﻻيحمل النسر الذهبي في الصورة الشخصية .

واضاف في مقابلة تلفزيونية : توصلنا الى حل وحيد جزئي وهو ان جميع المسافرين تاريخ إصدار جواز سفرهم من 2015/8/1 وما فوق حتى 2019 م ومعهم تاشيرة من السعودية او خروج وعوده ‏( إقامة ‏) وجوازهم ساري المفعول ‏( غير منتهي الصﻼحية ‏) او ممدد من أحد فروع الجوازات في مناطق الشرعية مسموح دخولهم بشرط النسر الذهبي على الصوره الشخصية في جواز السفر .

واوضح الصيعري ان جميع المسافرين الذين تاريخ إصدار جواز سفرهم ما قبل 2015/8/1 م ومعهم تاشيرة من السعودية او خروج وعوده ‏( إقامة ‏) وجوازه ساري المفعول ‏( غير منتهي الصﻼحية ‏) او ممددة من أحد فروع الجوازات في مناطق الشرعية مسموح دخولهم ايضا..