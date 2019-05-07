شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال قيادي جنوبي رفيع معارض لـ”المجلس الانتقالي“ ..."الاسم + تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء 7 مايو/أيار، باغتيال قيادي جنوبي بارز برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)

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وقالت المصادر ، ان مسلحين يعتقد تبعيتهم لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، كانا على متن دراجة نارية أطلقا النار على القيادي في المجلس الأعلى للحراك الثوري عبدالله حسين القحيم بالقرب من مقر عمله في شارع التسعين بمديرية المنصورة ثم لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة.

ويعتبر عبدالله القحيم أحد قيادات المجلس الأعلى للحراك الجنوبي الثوري المعارض لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ المدعوم من الإمارات.

مارب برس