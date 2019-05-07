شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال قيادي جنوبي رفيع معارض لـ”المجلس الانتقالي“ ..."الاسم + تفاصيل" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء 7 مايو/أيار، باغتيال قيادي جنوبي بارز برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)
وقالت المصادر ، ان مسلحين يعتقد تبعيتهم لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، كانا على متن دراجة نارية أطلقا النار على القيادي في المجلس الأعلى للحراك الثوري عبدالله حسين القحيم بالقرب من مقر عمله في شارع التسعين بمديرية المنصورة ثم لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة.
ويعتبر عبدالله القحيم أحد قيادات المجلس الأعلى للحراك الجنوبي الثوري المعارض لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ المدعوم من الإمارات.
مارب برس
كانت هذه تفاصيل خبر اغتيال قيادي جنوبي رفيع معارض لـ”المجلس الانتقالي“ ..."الاسم + تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.