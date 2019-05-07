شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل الانهيار امام العملات الاجنبية.. (آخر التحديثات) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية في البنوك والسوق الموازية، مع بداية يوم الثلاثاء ، ارتفاعًا، لانخفاض سعر الدولار بمختلف المحافظات. وكانت الأسعار كالتالي: أسعار الشراء: الدولار الأمريكي 530 ريالًا , أسعار البيع: الدولار الأمريكي 524 ريالًا Advertisements أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 139 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 141.5 ريالًا أسعار البيع: الريال السعودي بـ 138 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 140.5ريالًا

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