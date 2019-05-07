شكرا لقرائتكم خبر عن خطر للغاية .. وكالة الانباء القطرية تصعق الملك سلمان وولي عهده وولي عهد ابو ظبي بهذا الخبر الصادم والذي لم يتوقعه احد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وكالة الانباء القطرية الرسمية - قنا - ان امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا مساء اليوم من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وهي المرةالاولى التي تتواصل فيها البحرين مع قطر منذ قطع العلاقات بينهما.

ويتعبر الخبر كارثي بالنسبة للسعودية والامارات التي قطعت علاقاتها مع قطر