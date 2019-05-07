شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي أسير يعترف بتكليفه من قبل أبو علي الحاكم للقيام بهذه المهمة الخطيرة في الضالع والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش من أسر العشرات من مليشيا الحوثي الارهابية في جبهة الضالع بينهم قيادي حوثي ميداني.
وقال قائد القطاع الخامس بالحزام الامني في الضالع نصر جعوال أنهم أسروا القيادي الحوثي ابو محمد القفري.
ويؤكد ان القفري اعترف انه من رجال ابو علي الحاكم وتم تكليفه بقيادة مجاميع حمر السادة كما اكد جعوال ان القفري تم اسره مع عدد من المليشيات خلال الساعات الماضية خلال تطهير حمر وقردح وموقع الاريل بالجميمة.
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