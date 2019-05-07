شكرا لقرائتكم خبر عن من هو "القاسم عباس" الذي عينه المشاط رئيسا لجامعة صنعاء؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، أمس الأول قرارا بتعيين الأكاديمي السلالي "القاسم محمد عباس شرف الدين" رئيسا لجامعة صنعاء.

والقاسم عباس، كان عميدا لكلية طب الأسنان بجامعة صنعاء، ووجهت له تهم بالفساد والعبث بإجراءات القبول في الكلية، وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون.

الأهم من ذلك أن القاسم عباس، عين من قبل جماعة الحوثي رئيسا لما يسمى "الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية ومواجهة الكوارث"، وهي هيئة حوثية تم تشكيلها للاستحواذ على العمل الإنساني والإغاثي في مناطق سيطرة الجماعة.

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وأصبحت هذه الهيئة المعروفة اختصارا بـ"نمشا"، هي المسؤولة عن العبث بالإغاثة، وهي التي تمارس الابتزاز للمنظمات الدولية والمحلية، وعبرها يتم توزيع الإغاثات، وهي التي تمنح التصاريح وتحدد المشاريع، وأماكن تنفيذها.

وقالت مصادر خاصة تعمل في مجال المنظمات الإنسانية، إن "القاسم" رئيس الهيئة المذكورة، حول العمل الإغاثي لصالح الجماعة، وأن أي منظمة لا تنفذ الشروط التي تفرضها الهيئة التي يرأسها، يتم سحب الترخيص منها، الأمر الذي اضطر الكثير من المنظمات للعمل تحت مظلة الهيئة المذكورة.