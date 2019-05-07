شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هام وعاجل صادر عن قوات الحزام الأمني عن سير المعارك في الضالع وحقيقة القوات المقاتلة في صفوف المقاومة "النص" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الحزام الأمني في جميع المعارك على حدود الضالع من تحقيق نجاحات عسكرية عديدة وهو الأمر الذي دفع الإعلام التابع لتنظيم الإخوان – والذي يساند تنظيم القاعدة مليشيا الحوثي- لإثارة العديد من الشائعات للتأثير في نفوس الأبطال المرابطين على الجبهات، وهو ما تنبه له الحزام الأمني مبكرا بعد أن سارع اليوم الاثنين، بنفي الأخبار المغرضة التي تحدث عن وجود تعاون ما بين تنظيم القاعدة وأفراد الحزام الأمني في أبين. واكد بيان صادر عن الحزام الأمني إن بعض القنوات والمواقع الإخبارية عملت على تزييف الحقيقة الماثلة على الأرض والواضحة الساطعة سطوع شمس الظهيرة حين ادعت تلك المنابر الإعلامية بالزور والبهتان وجود عناصر من تنظيم القاعدة تقاتل إلى جانب أفراد حزامنا الأمني و رجال المقاومة الباسلة من أبناء مديرية لودر العز والكرامة ومعهم مقاومة عموم مديريات محافظة أبين”. وقال المركز الإعلامي لقوات الحزام الامني في بيانه : ” نحن على يقين تام أن القاصي والداني يعلم أننا قد خسرنا أنبل وأشجع إخوتنا وزملاءنا وأصدقاءنا وهي الحقيقة التي لا ينكرها إلا جاحد أو مؤيد لتلك الجماعات الإرهابية ، والجميع على علم مسبق بمعركتنا اليومية مع العناصر و الجماعات الإرهابية هو الدليل القاطع على حقيقة هذه المواجهات التي أجمع العالم على صدقها و القبول بالنتائج التي حققناها في وقت عجزت فيه أنظمة دولية عن الانتصار عليه”. وأوضح البيان أن الفضل في هذه الانتصارات يرجع “إلى دعم دول التحالف العربي ونخص منهم دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت الداعم والمساند بالمال والرجال في مقاتلة ومطاردة كل العناصر الإرهابية ولازالت الداعم الأكبر لحربنا المستمرة مع تنظيم القاعدة وداعش والحوثي وغيرهم . وأشار الحزام الأمني إلى أن الهدف من هذه الشائعات هو التقليل من حجم الانتصارات العظيمة و الكبيرة على تنظيم القاعدة وداعش وبعد أن أصبح على بعد مرمى حجر من جماعة الحوثي الانقلابية في جبهة ثرة وفي جبهة الضالع ، وكل تلك الانجازات على الأرض هي خير وسيلة لكبح جماح الأنفس المريضة التي تنظر لمصالحها الحزبية الضيقة و تتناسى مصالح وطن بكاملة . وقال البيان: ” اننا نسخر من هذا التوقيت لهذه الشائعات عقب زيارتنا الناجحة الداعمة لرجال المقاومة التي خصصناها لتفقد أحوال المقاومة و أفراد الحزام الأمني المقاتلين و المرابطين الماسكين زمام المبادرة والهجوم والرد بكل قمة في جبل عقبة ثرة و وأديتها . وأنهى الحزام الأمني بيانه بالتأكيد على أن هذه الشائعات المغرضة هدفها “التقليل من عزيمتنا الفولاذية ومن معنوياتنا القتالية وتشتيت اتفاقنا الموحد والصلب في قتال الإرهاب ومنع كل صور الخروج عن الدين و النظام والقانون والأعراف الأخلاقية والمجتمعية المتعارف عليها”.وتأتي هذه الشائعات في وقت تسجل فيه القوات الجنوبية في الضالع نجاحات عسكرية متتالية في الضالع، وهو ما انعكس على الخسائر التي تلقتها العناصر الانقلابية التي تشيع جنازاتها في صنعاء يوما تلو الآخر العديد من قياداتها العسكريين البارزين، بالإضافة إلى أن مناطق المعارك التي تجري شمال الضالع تحولت إلى مقابر جماعية للمقاتلين الحوثيين الذين يقدر أعدادهم بالمئات. وقبل أيام أعلنت المقاومة الجنوبية مقتل 60 حوثيا في معارك بمنطقة العود شمال الضالع، وبعدها بيومين، قُتل قرابة 20 مسلحاً حوثياً قتلوا خلال محاولتهم التسلل إلى حدود مديرية الأزارق الواقعة شمال محافظة الضالع. كما تمكنت اليوم القوات الجنوبية من ضمنها قوات الحزام الأمني من قتل وجرح 50 من مسلحي الحوثي واسر 8 اخرين في مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية والحوثيين في جبهتي مريس وغرب قعطبة شمال الضالع. و أكدت مصادر ميدانية تمكن ابطال القوات الجنوبية من استعادة مناطق شاسعة ومواقع كانت قد تسللت اليها مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية. وقالت المصادر : أن القوات الجنوبية تمكنت من استعادة موقع الاريل وتطهير قرية قردح وطاردت فلول الحوثيين الى منطقة حمر غرب قعطبة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان هام وعاجل صادر عن قوات الحزام الأمني عن سير المعارك في الضالع وحقيقة القوات المقاتلة في صفوف المقاومة "النص" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.