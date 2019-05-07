شكرا لقرائتكم خبر عن إلقاء القبض على القائد الميداني للحوثيين بالضالع "تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرحت مصادر ميدانية ان قوات الحزام الامني في الضالع القت القبض على المسؤول الميداني لمليشيات الحوثي المدعو ابو محمدالقفري وعدد من افراده في منطقة حمر السادة عقب معارك ضارية استمرت لساعات وقع فيها المئات من عناصر الحوثي مابين قتيل واسير.

واكدت المصادر ان القوات الجنوبية احكمت سيطرتها على منطقتي حمر السادة وقردح شمال الضالع عقب تحرير اجزاء واسعة من المنطقتين، اضافة الى تأمين موقع استراتيجي مطل على مدينة مريس كانت قد حاولت مليشيا الحوثي التسلل اليه في وقت سابق .