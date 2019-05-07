شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان..دقت ساعة الصفر، وحاملة الطائرات "يو إس إس " تتحرك، وتهديد امريكي مرعب للحوثي شخصيا، والهلع يسيطر على السعودية وكل دول الخليج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفصحت اليوم الأثنين الولايات المتحدة عن خطوات عسكرية تجاه تحركات إيران في المنطقة بالكامل.

وأعلنت الولايات المتحدة، إرسال حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وقوّةً من القاذفات إلى الشرق الأوسط.



وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تصريح صحافي "إن الولايات المتحدة أرسلت حاملة طائراتها إلى الشرق الأوسط بعدما شهدت "تحركًا تصعيديًا" من قبل إيران".

Advertisements

وأوضح بومبيو أنه "بالتأكيد، قد رأينا تصعيدًا من جانب الإيرانيين، وسنحاسبهم على الهجمات ضد المصالح الأميركية".

وأضاف، "إذا حدثت هذه الأعمال من قبل طرف ثالث بالنيابة أي وكلائها، سواء كانت ميليشيا شيعية أو الحوثيين أو حزب الله، فسوف نحمل الإيرانيين أي القيادة الإيرانية مسؤولية مباشرة عن ذلك".

وكان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون أعلن أمس الأحد، أن الولايات المتحدة سترسل حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى الشرق الأوسط.

وذكر بولتون في بيان أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني، لكننا على استعداد تام للرد على أي هجوم، سواء تم شنه بالوكالة أو من جانب الحرس الثوري أو من القوات النظامية الإيرانية".

