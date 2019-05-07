شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش الوطني تحقق انتصار جديد وساحق وتأسر هذا القيادي الحوثي الكبير مع 100 زنبيل من مرافقيه ..(الاسم+تفاصيل تقصم ظهر عبدالملك الحوثي) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم من التقدم في محافظة الضالع جنوبي البلاد، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميلشيا الحوثي الانقلابية. ونجحت قوات الجيش الوطني في استعادة السيطرة على مواقع عدة بمعسكر اللواء 912 الخاضع لسيطرة الميلشيا في منطقة الفاخر غربي مديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وذكر موقع الجيش "سبتمبر نت " ان قوات الجيش الوطني قد تمكنت خلال المواجهات من أسر 110 عنصرا حوثيا، بينهم قائد ميداني كبير يدعى العميد يحيى الكبسي، وإلى جانبه قائد آخر. وأسفرت المواجهات التي ما تزال مستمرة حتى اللحظة، عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وفرار عشرات آخرين. اضافة الى استعادة قوات الجيش خمسة اطقم قتالية ومدرعة واسلحة اخرى تابعة للمليشيا. وبالتزامن دفعت قوات الجيش الوطني بتعزيزات عسكرية اضافية إلى مناطق المواجهات، لمهمة استكمال عملية التحرير والتطهير الواسع لما تبقى من تواجد المليشيا الحوثية في الضالع.