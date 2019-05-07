شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو ...ماكان يخشاه عبد الملك الحوثي وقيادات الجماعة حدث في الضالع فيديو مباشر من أرض المعركة مرعب والشيول يعود للخدمة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الصحفي علي الاسمر فيديو للشيول في الضالع وهو يجرف العشرات من الجثث في الضالع يوم أمس ويحاول الحوثيين الوصول الى قعطبة وتكبدوا المئات من المقاتلين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو ...ماكان يخشاه عبد الملك الحوثي وقيادات الجماعة حدث في الضالع فيديو مباشر من أرض المعركة مرعب والشيول يعود للخدمة (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.