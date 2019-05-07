شكرا لقرائتكم خبر عن نداء استغاثة عاجلة من صنعاء منطقة قاع القيضي في خطر..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه مشايخ وعقال منطقة قاع القيضي بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء نداء استغاثة عاجلة إلى كل من وزارة التجارة والصناعة والمياه والبيئة والصحة العامة والسكان لسرعة إنقاذ المواطنين في المنطقة مما يتعرضون له مشاكل صحية خطيرة جراء استمرار القائمين على شركة مصنع (هنية) من إفراغ المجاري الملوثة بالمواد الكيماوية في الشارع الرئيسي العام- شارع تعز, بشكل متواصل وانبعاث روائح كريهة مزكمة للأنوف.



وكشفت وثيقة بحسب ما نشرها موقع “يمني برس” عن قيام مصنع (هنية) بإحراق النفايات التالفة من المصنوعات ومخلفاتها الخطيرة بصورة مستمرة أثناء الليل بداء من الحادثة عشرة منتصف الليل وحتى الرابعة فجرا, وهو ما ينتج عنها تلوث بيئي خطير تسبب باختناق رئوي وصعوبة تنفس خصوصا لدى الأطفال الصغار جراء تصاعد الأدخنة للمخلفات والمواد الكيماوية التي يتم إحراقها في ساحة المصنع خلسة في الليل.



وأوضحت الوثيقة التي تم تعميدها بختومات عقال المنطقة بأن المصنع يقوم بتعبئة وايتات خزانات المياه الخاصة بالمزارعين لري الأشجار وخصوصا ممن يقومون بزراعة (القات) في المناطق المجاورة ما نتج عنه إصابة الكثيرين ممن يتناولونها بالحساسية والحكة والأمراض الجلدية المختلفة, وتفشي جائحة وباء الكوليرا في المنطقة حيث طالت أكثر من 30 مواطن وتم الرفع بأسمائهم إلى قسم شرطة قاع القيضي في عريضة شكوى.



وطالب أهالي وسكان المنطقة في مناشدتهم الجهات المختصة إلى سرعة تشكيل لجان ميدانية لتفادي الكارثة ودفع الضرر عن أهالي المنطقة, بعد عدة شكاوى تم رفعها سابقا غير أنها لم تلق أي تجاوب أو تعاون من قبل الجهات التي اكتفت بالتفرج على المواطنين ومعاناتهم دون أن تبدي أي تحرك أمام الكارثة الصحية والبيئية التي تتربص بالالاف من المواطنين.

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