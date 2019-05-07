شكرا لقرائتكم خبر عن اخر الاسعار التي وصل اليها الدولار والسعودي اليوم الثلاثاء 7 مايو في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اخر الاسعار التي وصل اليها الدولار والسعودي اليوم الثلاثاء 7 مايو في صنعاء وعدن. الاسعار في صنعاء وعدن شراء كالتالي: الدولار الامريكي 524 ريال. الريال السعودي 138.40 ريال.

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