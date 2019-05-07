شكرا لقرائتكم خبر عن فنان العرب ”محمد عبده” يشعل مواقع التواصل بعدما صافح الملك سلمان وتجاهل مصافحة ولي عهده وهكذا رد الأمير(شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت صورة وفيديو يجمع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع المطرب السعودي الأشهر، محمد عبده.
وبعد مصافحته للملك سلمان، نهض محمد عبده دون الانتباه إلى وجود ولي العهد بجانبه متجاهلا أو بالأصح، متناسيا مصافحته، ليعود من جديد لمصافحة الأمير محمد بن سلمان، الذي كان قد قعد بعدما مر فنان العرب دون مصافحته.
وكان محمد عبده قد أحيا مساء الخميس، احتفالية نهائي كأس الملك سلمان، بين فريقي التعاون والاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، والتي شهدت حضور الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وتمكن فريق التعاون من الفوز بكأس الملك سلمان للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على الاتحاد بهدفين دون رد
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