شكرا لقرائتكم خبر عن الاسم والصورة .. اغتيال قيادي جنوبي كبير في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغتال مسلحون مجهولون مساء الإثنين ، اول أيام شهر رمضان ، قيادي في مجلس الحراك الثوري الجنوبي ، في العاصمة عدن. وقالت مصادر محلية أن المناضل عبدالله حسين القحيم وهو عضو رئاسة المجلس الاعلى للحراك الثوري اغتيل مساء الاثنين في العاصمة عدن. وأكدت مصادر مقرية من أسرة القحيم عملية الإغتيال وقالت أنه تعرض لإطلاق نار بالقرب من منزله بمنطقة بئر فضل في العاصمة عدن ما ادى لاستشهاده. ويعد القحيم احد ابطال الحراك الجنوبي منذ انطلاقته في العام ٢٠٠٧م واحد المقاومين الاشداء في حرب المقاومة في ٢٠١٥م في مواجهة الغزاة ومن مؤسسي المجلس الاعلى للحراك الثوري .



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