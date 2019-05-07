شكرا لقرائتكم خبر عن ماحقيقة تعيين الوزير"احمد الميسري" رئيساً للوزراء خلفاً للدكتور معين عبدالملك؟ (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت مصادر مطلعة صحة الانباء المتداولة حول ترقب صدور قرار جمهوري بتعيين وزير الداخلية الهندس احمد الميسيري رئيساً لمجلس الوزرا خلفاً للدكتور معين عبدالملك. وكانت مواقع اخبارية يمنية قد تداولت خبراً عن قرب صدور قرار بتعيين الميسري رئيساً لمجلس الوزراء وعدة قرارات جمهوري اخرى. Advertisements ونقل موقع هنا عدن الإخباري عن تعديلات وزارية خلال الأيام القليلة القادمة ستشمل رئاسة الوزراء ووزارات الإدارة المحلية والشباب وحقوق الإنسان والصحة حسب ما نشر الموقع. الموقع أفاد بتعيين رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك سفيرا لبلادنا لدى تركيا ولم يتسنى لموقع الشاهد نيوز التأكد من مدى حقيقة الخبر من الجهات الحكومية الرسمية.

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