شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يعلن هذه الشروط الجديدة للقبول بخطة الحديدة "تفاصيل" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نقلت قناة العربية قبل قليل إعلان جديد للحوثي شروط جديدة للقبول بتنفيذ اتفاق ستوكهولم في الحديدة. ورصد تغريدات واخبار عاجلة نقلتها القناة ـ جاء فيها "أن الحوثي يضع شروطا جديدة للقبول بخطة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق ستوكهولم". وتضمنت الشروط السماح ببيع المخزون النفطي التابع لشركة صافر،وتضمنت أيضا فتح مطار صنعاء وإعادة جثة وزير داخلية الانقلابيين..

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