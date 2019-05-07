شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات حربية تقصف أبراج ‘‘الشيخ زايد’’ وسقوط ضحايا .. تفاصيل و(حصيلة أولية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفع عدد القتلى في القصف الإسرائيلي لشمال غزة إلى 5 بعد الإعلان عن وفاة اثنين متأثرين بجراحهما بينهما طفل عمره 12 عاما, وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ الأمس إلى 24 و 154 مصابا.

وكان عدد من القتلى والجرحى قد سقطوا جراء قصف طائرات إسرائيلية لعدد من الأبراج السكنية المعروفة باسم "أبراج الشيخ زايد" في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة،

وقتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلة رضيعة عمرها 4 شهور وأصيب 8 آخرو ن بجراح في القصف، حسبما نقل عدنان البرش الصحفي في مكتب بي بي سي في غزة عن وزارة الصحة في القطاع.