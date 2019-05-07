شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ صنعاء يؤكد خلال لقائه رئيس الوزراء وقوف ابناء صنعاء الى جانب الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة وانطلاقا من مسؤوليتها التاريخية والوطنية حريصة كل الحرص على تخفيف معاناة المواطنين في المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، وبذل كل الجهود الممكنة من اجل ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

ولفت رئيس الوزراء خلال لقائه ،اليوم ، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف، وعددا من وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية، إلى ان الحكومة تتفهم معاناة ابناء شعبها والثمن الباهظ الذي دفعوه للتصدي للانقلاب وافشال مشروعه التدميري، وما ترتكبه تلك المليشيا من جرائم حرب وانتهاكات سافرة بحق المدنيين في المناطق التي لازالت تحت سيطرتها.

واكد ان الحكومة ستقوم بواجبها ومسؤولياتها تجاه جميع ابناء الشعب اليمني دون استثناء، وستعمل بكل السبل والوسائل لرفع معاناتهم القائمة في الجوانب الانسانية والخدمية والمعيشية.

واستمع رئيس الوزراء من قيادة محافظة صنعاء، إلى مستجدات الأوضاع والتطورات الميدانية التي تشهدها المحافظة في ظل استمرار صلف المليشيا الانقلابية الحوثية المتمردة وشنها الحرب العبثية ضد الدولة وأبناء الشعب اليمني، والدور الذي تقوم به السلطات المحلية في المناطق المحررة بالمحافظة.

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ووجه الدكتور معين عبدالملك، السلطة المحلية، بالاهتمام بالمشاريع العاجلة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المديريات المحررة بمحافظة صنعاء..مؤكدا ان استمرار رفض المليشيا الانقلابية للسلام سيحتم على الحكومة وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، اتخاذ كل التدابير والاجراءات التي من شانها انهاء معاناة المواطنين في المناطق التي لازالت تحت سيطرة الانقلابيين، وما يتعرضون من جرائم حرب وانتهاكات سافرة تتنافى مع كل القيم والاخلاق والاعراف القبلية والدينية.

من جانبه، عبر محافظ صنعاء عن شكره لدولة رئيس الوزراء ودوره في متابعة أوضاع المحافظة..مثمنا جهود الحكومة في تقديم كافة الخدمات الأساسية التي تحتاجها المديريات المحررة.

كما أكد أن أبناء صنعاء سيظلون دائما إلى جانب الشرعية الدستورية المتمثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مشيراً الى انهم دائما مع خيار الدولة وإنهاء الانقلاب والانطلاق نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد.

حضر اللقاء، مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، ونائب وزير الإدارة المحلية عبدالسلام باعبود.