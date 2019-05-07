شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الداعية ‘‘محمد العريفي’’ الذي اختفى فجأة قبل 6 أشهر ؟.. الكشف عن مصيره اليوم.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاد الداعية السعودي محمد العريفي للتغريد من جديد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ بعد غياب استمر لعدة أشهر.

وقال العريفي في تغريدته ”إدراك رمضان فضل ورحمة يمُن الله بها على من شاء من عباده، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا…“.

وكانت آخر تغريدة للعريفي قد كتبها في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي وتحدث فيها عن أذكار النوم.



ويعتبر العريفي واحدًا من أشهر الدعاة في الوطن العربي حيث يتابعه على حسابه في ”تويتر“ أكثر من 20 مليون متابع، بالإضافة إلى متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى والقنوات الفضائية التي كان يقدم فيها برامج تلفزيونية إضافة إلى خطبه ودروسه بالمساجد قبل أن يُمنع من الخطابة في السعودية.

وتوقف العريفي عن التدوين في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع غيابه عن الظهور الإعلامي.

ومنعت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، في وقت سابق، الداعية السعودي، في أيلول/سبتمبر الماضي، من الخطابة في مساجد المملكة، دون توضيح الأسباب، لكن العريفي يثير الجدل على الدوام بآرائه في القضايا السياسية والشأن العام.

Advertisements

واحتجزت السلطات السعودية العريفي في العامين 2013 و2014 لفترات محدودة دون أن تعلن عن ذلك رسميًا، لكن تقارير إعلامية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا الاعتقال آنذاك بمواقف وآراء علنية للشيخ العريفي في قضايا سياسية، بينها دعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي تصنفها الرياض جماعة ”إرهابية“.