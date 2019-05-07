شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كلاب "قردح" تنهش جثث الحوثيين المرمية في شعاب الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي عشرات الحوثيين مصرعهم، على أيدي أبطال ألوية الحماية الرئاسية، في عدة جبهات بمحافظتي الضالع وإب، خلال معارك الحسم التي دشنها أبطال الحماية الرئاسية عقب وصولهم أمس الأول، إلى تلك الجبهات .

وذكرت مصادر ميدانية أن شعاب وتباب منطقة قردح بمحافظة الضالع، تمتلئ بجثث عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانياً، التي لقت مصرعها على أيدي أبطال الحماية الرئاسية.

وفي الصورة المرفقة التي حصل عليها "المنارة نت" من مصدر محلي، تظهر عدد من تلك الجثث والكلاب تنهشها، بعد أن فرت مليشيات الحوثي من جبهات القتال خشية من بطش "الحماية الرئاسية "، وتركتها خلفها لكلاب "قردح".



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