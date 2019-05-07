شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ....الحاوري يرد بقوة على محمد الربع بعد مهاجمته الرئيس هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقد الممثل الكوميدي محمد الحاوري محمد الربع في حلقته الأولى من برنامج عاكس خط والتي شن فيها هجوما لاذاعا على الرئيس هادي . واعتبر الحاوري في منشور له على موقع التواصل الإجتماعي رصده الشاهد نيوز إن نقد هادي والسخرية منه يخدم إيران بعملائها الحوثي والإنفصالي حد

تعبيره . Advertisements وأضاف: هدفنا الكبير استعادة الدولة من براثن الميليشيات تحت راية وشرعية الرئيس هادي، داعيا الربع إلى التكثيف من فضح الحوثي والوقوف مع هادي والشد من ازره لهزيمة مشروع الإنقلاب . وقال: " ادعوا محمد الربع إلى قرش الحوثي وإذا شفنا أن الرئيس هادي يهادن الحوثي فساشارك بتقليد شخصيته وننتقده بطيبة نفس .

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