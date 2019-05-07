عاجل : بيان هام من الديوان الملكي السعودي ورد قبل قليل .. فاجأ الجميع .. ! (نص البيان)

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح اليوم الاثنين 6 مايو/أيار، حالة وفاة داخل العائلة المالكة. وأصدر الديوان الملكي بيانا، صباح اليوم، نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أعلن فيه وفاة الأميرة، حصة بنت سعود بن عبد الله بن سعود بن فيصل آل سعود. Advertisements وأشار الديوان في بيانه إلى أن الأميرة المتوفاة، هي والدة الأمير عبد العزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود. وأعلنت أن جنازة الأميرة المتوفاة ستخرج بعد صلاة العصر من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

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