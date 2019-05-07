شكرا لقرائتكم خبر عن ساعات الصيام.. اليمنيون يصومون أقصر مدة والجزائر الأطول عربياً تعرف على عدد ساعات الصيام عالميا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يصوم اليمنيون والصوماليون، أقصر مدة زمنية بداية شهر رمضان هذا العام، فيما يصوم الجزائريون أطول مدة زمنية على مستوى الوطن العربي.

ويبدأ اليمني اليوم الأول من رمضان، بالامتناع عن الأكل والشرب مدة 14 ساعة و7 دقائق، فيما تبلغ ذروة ساعات الصيام في اليمن 14 ساعة 27 دقيقة وفق تقرير لموقع "طقس العرب".

ويصوم اليمنيون أقصر مدة على مستوى الوطن العربي، باستثناء الصومال، حيث عدد ساعات الصيام في أول يوم من رمضان 13 ساعة و24 دقيقة، وأطول عدد ساعات صيام في الصومال في أخر ايام رمضان 13 ساعة و30 دقيقة.

وقال موقع طقس العرب، إن معدل مدة الصيام نسبية، حيث أخذت بعين الاعتبار مدة الصيام في عواصم الدول، وقاس معدل نسبة الصيام مقارنة يذلك في باقي المحافظات.

وبحسب الموقع فإن الصيام في العاصمة صنعاء يبدأ 14 ساعة و7 دقائق أول ايام رمضان، إلا أن هذا المعدل غير دقيق، حيث تختلف ساعات الصيام في المحافظات الشرقية والغربية، عن مدة الصيام في صنعاء.

ويصوم سكان محافظة أرخبيل سقطرى أقل مدة زمنية مقارنة بباقي مناطق اليمن.

مدة الصيام عربياً

وتختلف مدة الصيام في الوطن العربي نسبياً من المشرق إلى المغرب، تبعا لموقع الدول الجغرافي.

ويصوم الجزائري هذه السنة أطول مدة في الوطن العربي، إذ يبلغ معدل ساعات صيامه في آخر ايام رمضان 16 ساعة، تبدأ أول أيام رمضان بـ15 ساعة ونصف، ويصوم المصريون 15 ساعة و3 دقائق، والأردنيون 15 ساعة و12 دقيقة والفلسطينيون 15 ساعة و4 دقائق.

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ويمتد الصيام في البحرين هذا العام –وفق تقرير موقع الطقس العربي، ، إلى 14ساعة 42 دقيقة.

ويبدا الصيام أول رمضان في العراق بـ15 ساعة و15 دقيقة، وفي سوريا بزيادة 2 دقيقتين وفي لبنان بنفس مدة الزمن في العراق.

ويصوم سكان الرياض، عاصمة السعودية، 14 ساعة و40 دقيقة في أول رمضان، بينما يصوم الإماراتيون مدة 14 ساعة و33 دقيقة والكويت 14 و55 دقيقة.

وتعد مدة الصيام في عمان الأقرب لمدة الصيام في اليمن، حيث يصوم سكان مسقط أول ايام رمضان 14 ساعة و31 دقيقة، فيما تصل مدة الصيام إلى ذروتها أخر رمضان إلى 15 ساعة ودقيقة واحدة.

الصيام في الدول الأجنبية

ويصوم المسلمون في ألمانيا أول ايام رمضان مدة تصل إلى 17 ساعة و30 دقيقة، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فيصل عدد ساعات الصيام باليوم الأول إلى 16 ساعة و10 دقائق.

وفي أمريكا اللاتينية، فيصل عدد ساعات الصيام بدولها إلى حوالي 10 ساعات فقط في أول أيام الصيام.

ويصوم المسلمين في مدينة أوشوايا بالأرجنتين، أقل مدة زمنية في العالم حيث يصل معدل صيامهم إلى 8 ساعات فقط.

في المقابل، سيتراوح عدد ساعات الصيام بالدول الاسكندنافية مثل الدنمارك والنرويج والسويد من 20 إلى 21 ساعة، ويصوم مسلمو هذه البلدان أكبر مدة زمنية.