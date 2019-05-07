شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : القوات الجنوبية تستعيد مناطق استراتيجية هامة في الضالع "تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعادت القوات الجنوبية والحزام الأمني صباح الاثنين الأول من رمضان 6 مايو/أيار 2019، جبل وموقع الجميمة الاستراتيجي المطل على مدينة قعطبة بمحافظة الضالع .

وقالت مصادر محلية ان القوات المشتركة قلبت المعركة واستعادت عدة مناطق عقب قصف تجمعات المليشيات الحوثية، في مناطق حُمر غربي قعطبة.

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وتكبدت المليشيات الحوثية في جبهة حجر، شمال غرب قعطبة، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد عقب مواجهات شرسة تمكنت خلالها قوات المقاومة المشتركة والجنوبية من كسر ودحر تسللات حوثية باتجاه مناطق حبيل السوق والعبارى، وتدمير دبابة وعدد من الأطقم التابعة لميلشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن.

هذا وتمكنت القوات الجنوبية والحزام الأمني، طبقاً لمصادر عسكرية وميدانية متطابقة، صباح اليوم، من استعادة جبل الجميمة المطل على مدينة قعطبة بعد معارك شديدة على أطراف المدينة من الاتجاه الشمالي والغربي استمرت لساعات سقط وجرح خلالها عشرات الحوثيين؛ فيما لجأت الميليشيات إلى القصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان بأطراف قعطبة.