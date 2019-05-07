شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع على صفيح ساخن وتحولات غير مسبوقة في المعارك.. استعادة وتحرير مناطق شاسعة وانتكاسة مرعبة للحوثي والقتلى والأسرى بالعشرات "مستجدات طارئة الان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ميدانية ‏سقط أكثر من 50 عنصرا حوثيا بين قتيل وجريح واسر أكثر من عشرة اخرين في مواجهات عنيفة متواصلة مع القوات المشتركة والحزام الأمني في جبهتي ‎مريس وغرب ‎قعطبة شمال محافظة #‎الضالع .

وقالت مصادر "يمن الغد": أن القوات المشتركة بإسناد الحزام الأمني والمقاومة بكافة تشكيلاتها تمكنت من استعادة مناطق شاسعة ومواقع كانت قد تسللت اليها مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية اهمها جبل الاريل وإجبار المليشيات على الفرار إلى قردح ولا زال الأبطال يمشطون بعض المناطق المجاورة حتى الان"، مؤكدة تراجع المليشيات في هذه الأثناء الى حمر القوز وسائلة حمر الساده بعد تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

المواجهات والمعارك العنيفة المتواصلة منذ ساعات أسفرت عن استعادة قوات الجيش والمقاومة المشتركة، اليوم الاثنين الأول من رمضان 6 مايو/أيار 2019، جبل وموقع الجميمة الاستراتيجي المطل على مدينة قعطبة بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.

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وفي المستجدات، وفقاً لمصدر ميداني تقوم مدفعية قوات الجيش والمقاومة المشتركة، مساء اليوم الاثنين، بقصف تجمعات المليشيات الحوثية، في مناطق حُمر غربي قعطبة.

وتكبدت المليشيات الحوثية في جبهة حجر، شمال غرب قعطبة، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد عقب مواجهات شرسة تمكنت خلالها قوات المقاومة المشتركة والجنوبية من كسر ودحر تسللات حوثية باتجاه مناطق حبيل السوق والعبارى، وتدمير دبابة وعدد من الأطقم التابعة لميلشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن.

وتمكنت القوات الحكومية والمقاومة المشتركة، طبقاً لمصادر عسكرية وميدانية متطابقة، صباح اليوم، من استعادة جبل الجميمة المطل على مدينة قعطبة بعد معارك شديدة على أطراف المدينة من الاتجاه الشمالي والغربي استمرت لساعات سقط وجرح خلالها عشرات الحوثيين؛ فيما لجأت الميليشيات إلى القصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان بأطراف قعطبة.