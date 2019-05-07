شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي جنوبي يكشف عن المتسبب الرئيسي بتقدم الحوثي نحو الجنوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق قيادي جنوبي على تقدم الحوثي نحو الجنوب، واصفاً ذلك بسبب التراخي في الجبهات ومنح الفرصة للحوثي للتحرك، خصوصاً بعد اتفاق ستوكهولم، الذي منح الحوثي فرصة لترتيب أوراقه.

وقال ممثل الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي عادل الشبحي في تغريدة بحسابه في "تويتر": "أراحوا الحوثي من الحديدة باتفاق ستوكهولم".

وأضاف "وفي تعز ومأرب بنومهم وعدم إطلاق رصاصة واحدة عليه ومنحوه الفرصة لمحاربة الجنوب عبر الضالع والصبيحة ويافع ومكيراس".

واختتم تغريدته : "وحشدوا له شبابهم ومقفليهم ووضعوا تحت تصرفه ملايين البشر في الشمال. مبارك عليكم الشهر".

