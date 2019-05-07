شكرا لقرائتكم خبر عن البركاني يقدم واجب العزاء في وفاة والدة نائب رئيس المؤتمر في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام رئيس مجلس النواب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان سعيد البركاني، مساء اليوم بتقديم واجب العزاء والمواساة لمستشار محافظ محافظة تعز، نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة الاخ عبده قاسم الجرعي، وذلك في وفاة والدته الفاضلة. مبتهلا الى المولى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان. رافقه في الزيارة عضوا مجلس النواب عبدالسلام الدهبلي وأمين الصلوي.

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