شكرا لقرائتكم خبر عن صدور قرار تعيين وزير داخلية جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر مابات يعرف بالمجلس السياسي الاعلى في صنعاء قرارا جديدا قضى بتعيين وزير داخلية جديد في صنعاء خلفا للوزير المتوفي عبدالحكيم الماوري. وبحسب وكالة سبا التي يسيطر عليها الحوثيين فقد صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (90) لسنة 2019م بتعيين عبد الكريم أمير الدين حسين الحوثي وزيراً للداخلية ويرقى إلى رتبة لواء.

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