شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة...لحظة اقتحام قوات تابعة للإمارات أحد المساجد في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من العاصمة المؤقتة عدن ان قوات تابعة للإمارات تقوم باقتحام إحدى المساجد في مدينة القلوعة بمديرية التواهي.



وقالت مصادر ل هناعدن أن القوات جاءت بطلب من رجل الدين المتشدد محمد حسين الوالي المكلف بإدارة مكتب الأوقاف والإرشاد في عدن اقتحمت المسجد وألقت القبض على أمام وخطيب المسجد.





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وعلق الصحافي أنيس منصور في منشور على حائطه بالفيسبوك رصده محرر هناعدن الحوثي على مشارف الضالع وأوقاف عدن بدعم اماراتي تقتحم المساجد لتغيير أئمة وخطبا المساجد من الجامية الموالية لبن بريك في اول يوم من رمضان

وواصل بالقول هذا السربوت محمد حسين الوالي لم يحد رادع للاسف السلبية هي من جعلت منه متغطرس لابد من شن حملة إعلامية ابتداء من اليوم.



وأختتم منشوره بالقول الرصاصة التي ما تصيب تدوش.